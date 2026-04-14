障害通算２００勝を挙げるハードル界の名手・西谷誠騎手＝栗東・中内田充正厩舎＝が４月１４日、今月いっぱいで現役を引退する意向を表明した。今月末での引退を発表している石神深一騎手＝美浦・フリー＝に続き、西の障害の名手が電撃引退を発表。多くの障害レースのファンが、ネットでねぎらいの言葉に加え、悲痛な思いを寄せている。ＳＮＳでは「石神さんに続き西谷さんもはさすがに寂しさが」「障害競走寂しくなるね」「