第１子妊娠中のタレント・藤田ニコルがマタニティーフォトを投稿。妊娠中ならではの写真にファンからは歓喜の声が上がっている。１４日にインスタグラムで「実は、このたび４月１５日発売の『たまごクラブ春号』の表紙に登場させていただくことになりました」と雑誌の表紙を飾ったことを報告。「撮影時はまだ妊娠７ヶ月の時だったのですでにもう懐かしい記憶貴重な姿をたまごクラブさんのおかげで残す事ができてとっても嬉