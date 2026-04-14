記者会見する海自トップの斎藤聡海上幕僚長＝14日午後、防衛省海上自衛隊は14日、米韓両国の海軍首脳と意見交換を行うため、海自トップの斎藤聡海上幕僚長が15〜16日に韓国・ソウルを訪問すると発表した。韓国海軍の駆逐艦が海自哨戒機に火器管制レーダーを照射した問題が2018年12月に発生し、両者の関係は冷え込んだ時期があり、海自トップの訪韓は18年10月以来となる。北朝鮮への対応など安全保障に関する情勢認識を共有すると