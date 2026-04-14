著名人になりすました詐欺広告が交流サイト（SNS）上で急増していることへの対策を議論する自民党プロジェクトチーム（PT）は14日、「広告主の本人確認義務化の法整備」などを盛り込んだ提言の骨子案をまとめた。違反した場合の罰則の必要性も強調した。PTは今後、政府に提言する方針。本人確認の義務化は、マイナンバーカードの活用などを想定。SNS事業者らに対し、詐欺広告の削除義務も明記した。このほか法整備を待たずにで