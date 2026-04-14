◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を目指し先発。５回まで１安打無失点と抜群の内容で勝利投手の権利を得た。ここまで７９球。チームは２―０でリードしている。初回から今季最速１５０キロを計測するなどエンジン全開の滑り出し。自身初の「伝統の一戦」で、ここまで許したヒットは２回、前川の中前打のみ。常時１４０キロ台後半の速球にフォーク、チェンジアップ