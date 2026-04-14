【モデルプレス＝2026/04/14】女優の戸田恵梨香が4月14日、都内で行われたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日より世界独占配信）配信記念PARTYに、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督とともに出席。印象的だった撮影エピソードを披露した。【写真】戸田恵梨香「忘れられない」初夜シーン演じた39歳俳優◆戸田恵梨香、印象的だった撮影エピソード明かす劇中で戸田演じる細木数子の