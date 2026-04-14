メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市内のケヤキの街路樹30本が腐っていることがわかり、市が伐採する予定です。 4月4日、中区栄で街路樹のケヤキが倒れたことを受け、名古屋市は緊急点検を行いました。 市内3570本を点検した結果、30本のケヤキの根元などの一部が腐っていました。 この30本は回復が見込めず、強風などで倒れる恐れがあることから市は4月中に伐採する予定です。 また、すぐに倒木の恐れはない