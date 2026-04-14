【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた田中陽菜（たなか・ひなた）が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親が作ったお弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」美女JK「クオリティ高すぎ」母親手作りのキャラ弁◆田中陽菜、母の愛情たっぷりなキャラ弁を披露田中は「もう元気出る、、ママありが