愛知県安城市の集合住宅で女性2人が殺害された事件で、2人の死因はともに首を刺されたことによる失血死だったことがわかりました。 警察によりますと、安城市福釜町の集合住宅で13日未明、50代くらいと10代半ばくらいの女性2人の遺体が見つかりました。 14日の司法解剖の結果、2人の死因はいずれも首を切られたことによる失血死で、遺体の数カ所に切り傷や刺し傷があったことがわかりました。 警察は「妻と娘を殺