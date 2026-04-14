東京製鐵高松鉄鋼センター高松市朝日町2025年2月撮影 高松市朝日町の製鉄工場の敷地から、14日、基準値を上回るカドミウムなどの有害物質が検出されたことが分かりました。 高松市によりますと、東京製鐵が2025年2月から2026年3月にかけて高松市朝日町の高松鉄鋼センターの敷地で自主的に行った調査で、土壌汚染対策法の基準値を上回る量の有害物質が検出されました。 検出されたのは「カドミウム及び