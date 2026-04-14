東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の15日の天気をお伝えします。午前中までは雨が残りそうです。午後から天気は回復しますが、日差しは少ない見通しです。雨の予想です。14日夜は各地で本降りの雨となるでしょう。15日朝になると雨脚は弱まりますが、小雨となる所が多くありそうです。気温です。15日は一日横ばいで、17℃前後で推移する見込みです。雨が上がると北風に変わり、空気がひんやりと感じら