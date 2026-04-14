スタジオには気象予報士の平島さんです。富山県内のサクラの名所は、各地で花が散っていますね。ですが、まだまだ楽しめるサクラがあります。きょうは「富山の桜博士」と一緒にたっぷりと紹介します。富山市の県中央植物園です。およそ140種類・520本のサクラが植えられ、園内を彩っています。県中央植物園 企画情報課大原隆明さん「サクラっていうと皆さん、やはりソメイヨシノが一番で、これが終わるともう、花が終わっちゃっ