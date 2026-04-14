緊迫する中東情勢により、石油製品の流通が滞っている影響が、医療の現場にも及んでいます。どんな影響が出ているのか、富山市の歯科医院を森本記者が取材しました。富山市栄町のあすなろ小児歯科医院です。子ども達が治療に訪れていますが、歯科医療の現場にも、中東情勢悪化の影響が出始めています。それは…あすなろ小児歯科医院 佐野哲文院長「ゴム手袋が、一番普段の診療で使うものなので」医療用の手袋は石油製品です。 この