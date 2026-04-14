プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)阪神の先発・才木浩人投手が先制点をゆるすものの、粘りのピッチングを披露しています。2回に3連打で2点の先制を許した才木投手。無死で背負ったピンチでしたが、その後は後続をおさえ、それ以上の追加点を許しません。3回は三者凡退におさえ立ち直ったかにみえましたが、才木投手は4回にも連打でランナー2人を背負う苦しい展開となります。ここもなんとか失点せずに切り抜けました