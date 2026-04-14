きょうの富山県内は朝から晴れて、過ごしやすい1日となりました。ナシの産地、富山市の呉羽地区ではナシの花が満開となっています。真っ白いじゅうたんのようなナシ畑を取材してきました。可憐に咲くナシの白い花。空から見るとまるで白いじゅうたんのようです。富山市の呉羽丘陵に広がるナシ畑、面積およそ125ヘクタールにおよそ4万本のナシの木が植えられています。澤越玲佳キャスター「天候に恵まれたきょう、こち