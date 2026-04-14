「ファーム・西地区、阪神４−３ソフトバンク」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神がサヨナラ勝ち。延長十回タイブレークまでもつれた試合は代打・糸原健斗内野手（３３）の逆転サヨナラ２点適時二塁打で決した。先発のカーソン・ラグズデール投手（２７）は制球を乱す場面もありながら６回１失点にまとめた。また、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「５番・左翼」でスタメン出場し、約３週間ぶり