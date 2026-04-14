東京電力は14日、福島第1原発2号機の原子炉圧力容器の内部調査に向けた作業を始めた。ファイバースコープを挿入して炉心周りにある円筒形の隔壁（シュラウド）の外側を撮影したり、放射線量を測定したりする計画だが、初日はスコープが途中で進まなくなり、圧力容器に到達できなかった。原因を調べている。東電によると、メルトダウン（炉心溶融）した1〜3号機で圧力容器内を直接調べるのは初めて。得られたデータは溶融核燃料