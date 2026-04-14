◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2026年4月14日ZOZOマリン）日本ハムの田宮裕涼捕手（25）が6回に今季2号ソロを放った。1死からジャクソンの143キロのカットボールを捉えた打球は高々と上がって右翼スタンドに飛び込んだ。これでチームは15試合で27本目のホームラン。開幕からの記録的本塁打量産態勢は止まることを知らない。▼田宮打ったのはカットボール。苦戦しているボールだったので、捉えられてよかったです