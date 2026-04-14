「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１４日、福岡）機力の良さを見せつけた。栗城匠（３０）＝東京・１１８期・Ａ１＝は予選ラストだった４日目８Ｒで１着。インからコンマ１７のＳで残る５艇は全員０台のＳ。スリットではまくられてもおかしくない隊形だったが、強力に伸び返して先マイ一気に押し切った。４日目を３、１着にまとめて得点率は７・３３で予選を終了。最終的に４位で予選をクリアした。相棒の５７号機は“整備