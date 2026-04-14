「元本割れなし」「国が保証している」といった点で注目を集めている個人向け国債。とはいえ、「利回りが低いから意味がない」と思っている方もいるのではないでしょうか。私は、個人向け国債は、資産を“増やす”ためではなく“守る”ための商品だと考えています。その中でも、変動金利型の個人向け国債（10年満期）は利便性が高く、お金の置き場所にぴったりです。「個人向け国債」の大きな魅力個人向け国債の最大の魅力は、安全