中東情勢の影響を受け、アジア地域の液化天然ガス（LNG）輸入量が急減し、この6年で最低の水準に落ち込みました。米国とイランによる先週末のパキスタンでの交渉が合意に至らず終了したことを受け、アジアはさらに長期的なLNGの供給不足に直面する恐れがあります。 ブルームバーグが4月13日にまとめた船舶追跡データによると、アジア地域向けのLNG純出荷量の30日間移動平均は先週末時点で60万トンを下回りました。（提供/CGTN Japa