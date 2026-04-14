俳優・草刈正雄さんの長女でタレントの紅蘭さんは4月13日、自身のInstagramを更新。娘との親子ショットやゴージャスな日常を切り取った数々の写真を公開しました。【写真】紅蘭＆娘の親子ショット「Queen & Princess」紅蘭さんは「気づけばもう2年生！ だいすきな先生が今年も担任で親子でうれしいスタート」と、つづり、15枚の写真を投稿しました。1〜2枚目、8〜9枚目では娘とのツーショットを公開。頬を寄せ合った自撮りから