俳優の吉岡里帆がInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：吉岡里帆が『豊臣兄弟！』で放つ“女狐”としての強さ悲しく共鳴する「指一本触れさせぬ」 投稿された写真は吉岡が出演した日清のどん兵衛CM「帰ってきたどんぎつね 篇の撮影オフショット。鰹節の中で黒のノースリーブワンピースを身に纏う“どんぎつね”姿の吉岡が映されている。 どんぎつねがCMに登場するのは4年ぶりのこと。