私立恵比寿中学・風見和香の1st写真集『和ぐころ』（宝島社）が6月12日（金）より発売される。4月13日（月）正午より予約受付を開始した。 【画像】恵比中・風見和香1st写真集『和ぐころ』 “えびちゅう”こと私立恵比寿中学のメンバーとして、その透明感と圧倒的な身体能力で注目を集める風見和香。TBS系『KUNOICHI 2025秋』にて、アイドルとして令和初の1stステージクリアという歴史的快挙を成し遂げた彼女。