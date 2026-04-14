Leinaが、TVアニメ『日本三國』のエンディングテーマ「誓い」のCDを5月27日にリリース。また、あわせてジャケット画像も公開となった。 （関連：Leinaが路上ライブで紡いだ「当たり前じゃない」景色への感謝ーー孤独に寄り添い、人々の心に触れた夜） 本CDは完全生産限定盤1形態での発売となり、表題曲「誓い」のほか、「medicine」、「恋に落ちるのは簡単で - demo」が収録される。ジャケットには