「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式ライセンス商品として「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が、4月中旬から、オフィシャルストアやバラエティショップなどで発売される。【写真】立体的な黒ミャクミャクがかわいい！「高山堂」のもなかも気になる■キュートなぬいぐるみ付き今回発売される「ぬいぐるみ付チョコクランチ」は、チョコクランチ6個と黒ミャクミャクのキュートなぬいぐるみ1個がセットになった「大