14日午後、栃木県那須塩原市でクマの目撃が相次ぎました。目撃された場所は観光地の「乙女の滝」の近くだということで警察が注意を呼びかけています。警察によりますと14日午後2時、栃木県那須塩原市板室などで住民や通行人からクマの目撃情報が3件、相次いだということです。目撃された場所はいずれも観光地「乙女の滝」の近くで、体長1.1m〜1.5mほどがそれぞれ1頭ずつ目撃されていますが、同じ個体かどうかはわかっていません。