京都府・南丹市で見つかった「子どもとみられる小柄な遺体」は、行方不明になっている11歳の安達結希さんであることが捜査関係者への取材でわかりました。警察は安達さんの死亡時期を3月下旬頃と発表。死因については「不詳」だとしています。元徳島県警・科学捜査研究所の藤田義彦氏に話を聞きました。