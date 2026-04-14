きょう午後、栃木県宇都宮市にある交番で、刃渡りおよそ15センチののこぎりを所持したとして、21歳の無職の男が現行犯逮捕されました。男は「食事に困って逮捕してほしかった」と供述しているということです。銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、住居不詳・無職の伊波淳之介容疑者（21）で、午後1時半ごろ、JR宇都宮駅近くの交番で刃渡りおよそ15.5センチののこぎり1本を所持した疑いがもたれています。警察によりますと、伊