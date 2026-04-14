福岡県幹部の部署ごとの互助組織「部課長会」が、会費を県議会議長らの政治資金パーティー券購入に充てていた問題に関し、農林水産部の部課長会が少なくとも2025年度、会費で議長らにイチゴの県名産品種「あまおう」を提供していたことが分かった。同部が14日、明らかにした。服部誠太郎知事は同日の記者会見で「（県議に）おもねるように県民に見られることは望ましくない」と述べた。同部の担当者は、取材に対し「PRのため