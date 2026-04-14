【ニューヨーク＝平沢祐】巨人や米大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんとサッカー元日本代表ＦＷの岡崎慎司さんが１３日、ニューヨークでトークイベントに参加し、日本人駐在員らを前に、海外挑戦での苦労やスポーツ界の将来について語り合った。松井さんはヤンキース時代を「（日本と比べて残せる成績の）数字が違うことを受け入れて、強みをチームにアピールしなければいけなかった」と回想。若い世代は大リーグ