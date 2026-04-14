第５１回赤松杯・Ｍ２は４月１４日、水沢競馬場で古馬１０頭がダート１６００メートルを争った。１番人気に推された高松亮騎手騎乗のヒロシクン（セン７歳、水沢・佐藤雅彦厩舎）が先手を奪いトーセンマッシモに４馬身差をつけて逃げ切り優勝。昨年に続く連覇を飾り、重賞７勝目を挙げた。高松亮騎手は「今回は逃げて迎え撃つ形で臨みました。苦しいレースでしたが、それをはねのけて勝ち切れるのがヒロシクンの強さ。しっかり