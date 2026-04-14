親子でのお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の娘・池田レイラが、Ｔシャツ姿やグラビアショットを披露した。まずは１２日の投稿で、プロレスの試合に「初の放送席ゲスト」として出演したと報告。「全試合メイン級で面白すぎました…感情が。見ている側も一緒に青春を駆け抜けている感覚になれる、最高の団体です」などと興奮気味に感想をつづり、「Ｔシャツは、お友達のお下がりを頂きました」と説明しその日のコーデを見せた。