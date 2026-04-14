レーン・フィンランド中銀総裁 次回ＥＣＢ理事会で利上げは既定路線ではない ２０２６年のインフレ上昇は避けられないが、中長期的な影響は依然として不透明 ＥＣＢは中東紛争の進展と、それがユーロ圏経済に及ぼす波及効果を注視している 金融政策は原油のような単一の価格ではなく、経済全体を見渡した状況に基づいて決定されるべきである 中東戦争によって受けたエネルギー生産インフラへの被害を復旧