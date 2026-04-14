ドル売り継続、ドル円は一時１５８．８３レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル売りが継続している。ドル円は安値を158.83レベルに更新。ユーロドルは1.1799レベル、ポンドドルは1.3552レベルなどに本日の高値を更新している。 USD/JPY158.84EUR/USD1.1794GBP/USD1.3549