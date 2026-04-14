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欧州株総じて堅調、英ＦＴ指数は売買交錯も 東京時間19:29現在 英ＦＴＳＥ100 10588.71（+5.75+0.05%） 独ＤＡＸ23967.45（+225.01+0.95%） 仏ＣＡＣ40 8282.59（+46.61+0.56%） スイスＳＭＩ 13220.46（+74.55+0.57%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:29現在 ダウ平均先物JUN 26月限48455.00（+30.00+0.06%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6936.00（