名古屋発アイドルグループ「お願い!!フルハウス」のメンバー、滝沢京花（19）が発売中の『週刊ヤングマガジン』20号の巻中グラビアに登場している。この未公開カットが、同誌公式サイト『ヤンマガWeb』で公開された。【写真】ミステリアスな雰囲気放つ19歳・滝沢京花滝沢は、2007年5月7日生まれ、三重県出身。元SKE48＆AKB48の北川綾巴も「どこかミステリアスで色気もある」とその魅力を推薦する滝沢。今回が初水着デビューと