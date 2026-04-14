「サントリー杯」（１４日、戸田）上條嘉嗣（３６）＝１０２期・大阪・Ａ１＝が初日８Ｒで、センターから鮮やかにまくって白星発進を決めた。「もらった時が伸び型みたいな感じだったけど、最近は伸び型の感じで結果が出てなかったので、ペラは大きく叩いた」と調整がうまくうまくハマったようだ。「１Ｍのターンの感じは悪くなかったけど、まだ合っていない。余している感じがあるので、調整の余地はありそう」とさらなる上