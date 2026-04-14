立山黒部アルペンルートはあす、今シーズンの営業を開始します。富山側の玄関口、立山駅の中にある店舗が開通に向けてリニューアルされ、人気のアウトドアブランドの店舗もオープンします。立山駅では、あすのオープンを前に、招待客や報道各社に新しくなった店舗が公開されました。このうち「モンベル」は、駅舎2階の店内に、1万点以上の商品がそろえられています。販売されるのは、登山用品やアウ