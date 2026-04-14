◇セ・リーグDeNAーヤクルト（2026年4月14日松山）DeNAの佐野恵太外野手（31）が、5回1死一塁の第3打席で小川泰弘投手から中前打し、自身プロ10年目で通算1000安打を達成した。佐野は16年ドラフト9位で明大から入団。ドラフト制以降に入団した選手のうち、同9位以下（ドラフト外入団を除く）の達成は、01年後藤光尊（オリックス）以来、4人目の快挙となった。球団では、2307安打の石井琢朗（現巨人2軍監督、通算2432安