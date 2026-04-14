自民党大会で陸上自衛隊員が国歌を歌唱したことについて、記者団の取材に応じる高市首相＝14日午後、首相官邸高市早苗首相は14日、陸上自衛隊の女性隊員が自民党大会で国歌を歌唱したことに関し「特定の政党への支援を呼びかけたわけではなく、国歌を歌唱したということなので法律的に問題はない」と述べ、隊員の政治的行為を制限する自衛隊法に抵触しないとの認識を示した。官邸で記者団の質問に答えた。野党からは「政治的中立
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