京都府南丹市で見つかった遺体が、3月から行方不明になっていた11歳の安達結希さんと判明した事を受けて京都府警は報道陣の取材に応じ、安達さんのカバンや、安達さんのものとみられる靴が別々の場所で見つかった事の意味合いについて聞かれたが、「お答えできない」との回答だった。遺体はきのう13日に安達さんが通っていた園部小学校から南西に約2kmの山林で見つかり、きょう司法解剖した結果、遺体は安達さんだと分かった。警察