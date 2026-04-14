ボートレース江戸川の6日間シリーズ（準優勝戦2個レース制）は14日、予選2日目が行われた。地元・東京支部の堀越雄貴（26）が5Rを3コースから豪快な全速捲りをサク裂させて1着。予選3走目でシリーズ初白星をゲットした。相棒66号機の2連対率は40％弱。同機は1月に石渡鉄兵が正月シリーズを制すると、続く垂水悠が初優勝を飾るなどブレーク。その後も現在に至るまで、乗り手不問で中堅上位から上位クラスに仕上がっている好エ