「阪神−巨人」（１４日、甲子園球場）巨人の二塁・浦田が好守備を連発した。四回、阪神先頭の森下の打球が逆方向へ。強いライナーが浦田の頭上を襲ったが、ジャンプしてグラブを目いっぱいに伸ばして捕球した。その瞬間、甲子園にため息と歓声が交錯した。浦田は初回の守備でも先頭・近本のゴロを横っ跳びで処理。一塁送球でアウトし、ベンチの阿部監督から拍手を送られていた。