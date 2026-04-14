【KSI公官庁オークション】 入札参加受付中 【拡大画像へ】 KSI公官庁オークションの「本・雑誌」ジャンルに4月14日現在、「絶望先生」や「くるねこ」など マンガの単行本が出品されている。 KSI公官庁オークションは、行政機関が所有する財産や差し押さえ財産の競売サイト。欲しいものがある人は、受付期間内に参加申し込みをしておき、入札が始まったら申し込みをし