4月13日、仙台の銘菓「萩の月」を製造・販売する株式会社菓匠三全が、仙台89ERSのマスコットキャラクターであるティナをパッケージにあしらったコラボパッケージの期間限定販売を発表した。 このコラボレーションは、JR仙台駅2階の「ハレまちコート」で行われる「ナイナーズがつなぐ“地域”と“未来”」をテーマにした仙台主催のポップアップイベント、「NINERS HOOP SHOP」の