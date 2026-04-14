楳図かずおの「なかよし」別冊付録として手掛けた『「なかよしブック」シリーズBOX』（講談社）が4月14日（火）に発売された。 【画像】楳図かずおが描いた「なかよし」別冊付録の漫画 楳図かずおの生誕90周年を記念して、楳図が「なかよし」別冊付録として手掛けた「なかよしブック」シリーズ５冊を厳選したBOXが登場。サイズや仕様はもちろん、セリフ、色味、広告や読者ページも可能な限り再現。発売当