2026年4月15日、東京ディズニーシーは開園25周年の記念すべきアニバーサリーイヤーを迎えます。テーマは「スパークリング・ジュビリー」。さまざまな海の魅力をイメージした特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、パーク全体がかつてないきらめきと祝祭感に包まれます。水上でのセレブレーションはもちろん、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面を使った圧巻の夜間演出や、25年の歴史を振り返る特別な体験など、