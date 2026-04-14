ロサンゼルス・ドジャースが、4月10日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）の写真を投稿した。帽子に刻まれた『MR』にまつわる秘話を明かすと、世界中のファンの間で感動が広がっている。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日をお祝い 投稿されたのは、大きく泥のついたユニフォームを着用した大谷の姿を収めたもの。注目を集めたのは、帽子に小さくほどこさ