Blackmagic Designは4月13日、動画編集ソフトの最新版「DaVinci Resolve 21」を発表した。新たに写真を扱うための「フォトページ」が利用可能になった。無料版でも利用できる。現在、パブリックベータ版が公開中。 フォトページに写真（RAWデータにも対応）を読み込むと、素材の管理に加え、ノードエディター上で動画と合わせてカラーグレーディングができる。色温度やシャ&#